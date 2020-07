Indépendance de l'Algérie : les 'gestes' de la France pour se repentir de son passé colonial

Alors que l’Algérie célèbre aujourd’hui l’anniversaire de son indépendance et que le président algérien Abdelmadjid Tebboune dit attendre des excuses de la France pour la colonisation de son pays, la question se pose : quels ont été les gestes de la France pour reconnaitre ses torts ? On sait combien cette page d’Histoire, la France a du mal à la lire…

Car c’est la question mémorielle qui reste au cœur des relations conflictuelles entre la France et l'Algérie, où la perception est que la France ne fait pas assez pour se repentir de son passé colonial.

Restitution des crânes de résistants

Le geste de Paris le plus récent est celui de la restitution à Alger, vendredi dernier, des crânes de 24 combattants de la Résistance populaire, "des héros qui ont affronté l'occupation française brutale, entre 1838 et 1865, et que l'ennemi sauvage a décapités en représailles avant de transférer leurs crânes outre-mer", a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Les dépouilles ont été enterrées aujourd’hui même, lors d’une cérémonie d’hommage dans le "carré des Martyrs" au cimetière d'El Alia à Alger.

Ces crânes étaient conservés depuis le XIXe siècle dans les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. "Ce geste s'inscrit dans une démarche d'amitié et de lucidité sur toutes les blessures de notre histoire", a commenté vendredi l'Elysée.

Alger veut aussi remettre sur la table le dossier des "disparus" pendant la guerre d'indépendance (1954-1962) --plus de 2.200 selon Alger -- et celui des essais nucléaires français dans le Sahara algérien qui "ont fait et continuent à faire des victimes".