Inde: une mousse polluante s'accumule sur les plages de Chennai

Non, il n'est pas conseillé de se baigner dans cette mousse comme le font innocemment ces enfants indiens. Elle provient en effet d'eaux usées versées directement dans la mer, et est particulièrement toxique. Plus précisément, elle contient divers polluants et présente un taux élevé de phosphate, un dérivé chimique de l'acide phosphorique. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène survient en Inde, mais il est particulièrement marqué cette année.

Concrètement, la mousse se serait formée à partir de résidus de lessive, mélangée à d'autres déchets. Les autorités pointent aussi du doigt les eaux usées et l'accumulation de déchets industriels. D'après certains experts, l'accumulation de mousse se serait accentuée ces derniers jours à cause des fortes pluies, qui ont accéléré les rejets d'eaux usées et de phosphate dans la mer.

Cet épisode intervient alors que l'Inde connaît des pics de pollution depuis plusieurs semaines. Le 3 novembre, la capitale New Delhi a été recouverte d'un brouillard de pollution tellement important que de nombreux avions avaient dû se diriger vers d'autres aéroports.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes meurent en raison de la pollution de l'eau en Inde.