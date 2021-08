Inde : un glissement de terrain sur une route du nord de l'Himalaya fait au moins 10 morts et plusieurs blessés

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mercredi dans un glissement de terrain sur une route en Inde, dans le nord de l'Himalaya, ont annoncé les autorités.

"Un car transportant de 20 à 25 personnes a été enseveli sous les décombres. Quatorze personnes blessées ont été secourues", a précisé la police dans un communiqué.

Au total, une soixantaine de personnes pourraient avoir été ensevelies sous des tonnes de roches, de terre et de pierres.

Un policier présent sur place a raconté à l'AFP que le glissement de terrain n'était pas terminé et que des rochers tombaient encore par moments sur la route, rendant difficiles les opérations de secours.

Les glissements de terrain sont fréquents dans la région himalayenne du nord de l'Inde, en particulier pendant la saison de la mousson, dont les fortes pluies entraînent l'affaissement du sol et des rochers.

Ces phénomènes sont exacerbés par le changement climatique, qui rend la mousson plus irrégulière et fait fondre les glaciers situés plus haut dans les montagnes.