Inde: un glissement de terrain fait au moins un mort et des blessés dans le nord de l'Himalaya

Au moins une personne a été tuée et six autres blessées mercredi dans un glissement de terrain sur une route en Inde, dans le nord de l'Himalaya, ont indiqué les autorités.

"Six personnes ont été transportées d'urgence dans les hôpitaux locaux pour des blessures. Au moins une personne est morte", a déclaré à l'AFP un responsable de la police locale de l'Etat de Himachal Pradesh, frontalier du Tibet.

"Nous pensons qu'un bus ou un camion et quelques voitures sont également sous les décombres. Mais la situation n'est pas claire parce que le glissement de terrain (...) est toujours en cours", a-t-il ajouté.

"Les secours ne pourront commencer que lorsque les rochers auront cessé de tomber et que la pente sera stable", a-t-il précisé.

Dans un communiqué du centre d'urgence de l'Himachal Pradesh, la police locale indique que "25 à 30 passagers sont bloqués ou piégés sur le site de l'incident".

Les glissements de terrain sont fréquents dans la région himalayenne du nord de l'Inde, en particulier pendant la saison de la mousson, dont les fortes pluies entraînent l'affaissement du sol et des rochers.

Ces phénomènes sont exacerbés par le changement climatique, qui rend la mousson plus irrégulière et fait fondre les glaciers situés plus haut dans les montagnes.