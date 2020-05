Inde : pire invasion de criquets en trente ans

Des nuages d'insectes dévastateurs

Les plus grands essaims se concentrent dans le nord de l'Inde. Des essaims plus petits ravagent quant à eux les États du Maharashtra, du Gujarat, du Penjab et d'Uttar Pradesh. Ils menacent de nombreuses cultures estivales et plantations. Les autorités indiennes utilisent des drones pour repérer les insectes, des voitures pour suivre les essaims et les asperger d'insecticide. Une tâche qui semble sans fin. Cette grande migration dévastatrice aurait son origine en Afrique de l'Est. Région qui subit également l'emprise des criquets. Au point où la sécurité alimentaire des habitants est menacée.