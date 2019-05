Inde : les chiffres fous de la plus grande élection de l’histoire

Avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est la démocratie la plus peuplée au monde. Depuis le 11 avril, les électeurs du pays sont convoqués aux urnes pour choisir leurs députés. Un scrutin considéré comme le plus grand jamais organisé. Illustration en chiffres.

900 millions d’électeurs

C’est 4 fois plus que le corps électoral des Etats-Unis. Parmi ces électeurs, 84 millions voteront pour la première fois à l’occasion de ce 17e scrutin législatif organisé en Inde depuis son indépendance.

8000 candidats

Ils se présentent sous l’étendard de 1841 partis politiques reconnus par la Commission électorale nationale. Leur objectif, intégrer pour un mandat de cinq ans, la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Elle se compose de 545 membres, dont 543 membres élus au suffrage universel.

6 semaines

C’est le temps nécessaire pour recueillir le vote, par voie électronique, de l’ensemble des électeurs convoqués dans le million de bureaux de vote installés à travers les 29 Etats et 7 territoires de l’Union indienne.

11 millions d’assesseurs

Ils sont chargés depuis le 11 avril, et jusqu’au 19 mai, d’encadrer le scrutin. Le dépouillement, lui, débutera le 23 mai avec des résultats attendus le jour même. On saura alors si l’actuel Premier ministre, Narendra Modi, tenant d’une droite musclée et identitaire, rempilera, ou non, pour un nouveau mandat.

48 ans

C’est l’âge de Rahul Gandhi, arrière-petit-fils du fondateur de l’Inde moderne, Jawaharlal Nehru, et petit-fils d’Indira Gandhi, Première ministre du pays durant plus de 15 ans. A la tête, depuis 2017, du parti du Congrès, d’obédience socialiste, l’homme est le seul adversaire sérieux de Narendra Modi.