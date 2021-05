Inde : le passage du cyclone Tauktae fait plusieurs morts et 23 pêcheurs sont portés disparus

Un cyclone a balayé la côte ouest de l'Inde, coûtant la vie à quatre personnes selon l'agence de presse AFP, six selon son homologue allemande DPA, et semant la destruction sur son passage. Dimanche, plusieurs régions étaient sous eau.

Le cyclone Tauktae - la première tempête tropicale majeure en Inde de la saison - se trouve actuellement au nord de l'État occidental de Goa et se déplace vers le nord parallèlement à la côte ouest du pays, provoquant fortes pluies, orages et vents violents dans plusieurs États indiens, a indiqué le service météo.

Outre les morts, 23 pêcheurs sont portés disparus dans l'État de Kerala, rapportent les médias locaux.

Un bilan qui devrait s'alourdir

Tauktae devrait pénétrer mardi dans les terres de l'État de Gujarat, plus au nord, avec des vents attendus jusqu'à 175 km/h. Quelque 75.000 personnes sont prêtes à être évacuées des zones côtières du Gujarat, où la campagne de vaccination contre le Covid-19 sera suspendue lundi et mardi, ont indiqué des responsables à l'AFP.

Les hôpitaux accueillant des malades du coronavirus mettaient en place des systèmes d'alimentation de secours, a précisé un responsable local du développement, Varunkumar Baranwal. L'approvisionnement en oxygène et en électricité des hôpitaux de l'État sera assuré en permanence, et des centaines de malades du Covid seront évacués des hôpitaux de campagne. L'Inde fait face à une vague épidémique meurtrière qui a poussé son système de santé au point de rupture et manque de lits d'hôpitaux, d'oxygène et de médicaments.

En mai 2020, plus de 110 personnes avaient péri lorsque le "super cyclone" Amphan avait ravagé l'est de l'Inde et le Bangladesh, rasant des villages, détruisant les fermes et laissant des millions d'habitants sans électricité.