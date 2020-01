Inde : la justice ordonne la démolition de tours de luxe qui violent les règles environnementales

Violer les règles environnementales peut coûter très cher. C’est en tout cas ce que montre cette image. Plusieurs tours à appartements de luxe construites dans la ville de Cochin, dans le sud de l’Inde, ont été dynamitées ce samedi sur ordre de la justice indienne.

"H2O Holy Faith", une tour de 19 étages, abritant 90 logements avec vue spectaculaire sur les célèbres backwaters du Kerala, est tombée en premier. Quelques minutes plus tard, les tours jumelles "Alfa Serene" subissaient le même sort. Deux autres bâtiments du voisinage doivent encore être détruits ce dimanche. C’est une des plus grandes opérations du genre dans le pays.

Une longue guerre juridique

La construction de certains des bâtiments concernés a commencé avant 2000, grâce à des permis reçus à l’époque. Mais, comme l’expliquait le journal Times of India au moment où la décision finale a été rendue, ces permis n’auraient pas dû être délivrés car la législation environnementale visant à protéger cette zone particulière de la côte de l’Etat du Kerala a évolué pour faire respecter des normes plus strictes, notamment au niveau de l’éloignement des berges.

Résultat : ces bâtiments ne respectaient pas les règles en vigueur. Problème : plus de 350 appartements étaient déjà vendus et occupés par leur propriétaire. Certains se sont endettés pour s’offrir ces logements de luxe à la vue si exceptionnelle. La bataille juridique a duré plusieurs années et la Cour suprême de l’Inde a finalement tranché en faveur de la démolition. Les propriétaires, comme l’indique le journal India Today, doivent être indemnisés à hauteur de 2,5 millions de roupies.

Beaucoup estiment que c’est trop peu pour compenser l’importance de l’investissement. Pour les défenseurs du respect des normes de protection de l’environnement dans le secteur de la construction, c’est en tout cas une victoire.