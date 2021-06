Inde : Koo, alternative à Twitter et outil de propagande du gouvernement ?

Depuis août 2020, des millions d’agriculteurs protestent contre les lois agricoles qui visent à déréguler le marché au profit du privé. Les émeutes ont fait jusqu’à présent plus de 150 morts à travers le pays. Sur Twitter, de nombreuses célébrités, comme Greta Thunberg ou la chanteuse Rihanna , ont affiché leur soutien aux manifestations, avec le hashtag #FarmersProtest.

L’oiseau est jaune au lieu d’être bleu, mais c’est probablement une des seules différences entre Twitter et Koo, son alternative indienne lancée en mars 2020. D’ailleurs, le nom en est directement inspiré, puisque "koo", tout comme "tweet" en anglais, évoque le gazouillis d’un oiseau en hindi, la principale langue en Inde. Mais derrière cette apparence similaire se cachent de grands enjeux politiques dans le pays, marqué par de gigantesques manifestations depuis près d’un an.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

Du côté de New Delhi, ces soutiens agacent. Le ministère des Affaires étrangères a appelé à "bien saisir les enjeux" des événements avant de "s’empresser de commenter". "La tentation des hashtags et des commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux, n’est ni juste ni responsable, surtout quand des célébrités entre autres y ont recours", a-t-il ajouté. Dans le même temps, plusieurs comptes d’agriculteurs ont été suspendus sur le réseau social pendant quelques heures.

Mais le gouvernement s’est vite heurté à la politique de Twitter et Facebook. Les réseaux sociaux ont refusé de supprimer des posts qui diffusaient des vidéos et évoquaient les manifestations, malgré l’entrée en vigueur d’une nouvelle règle qui les oblige à retirer tout contenu qui aura fait l’objet d’une plainte, Twitter a réintégré des comptes qui avaient été suspendus. New Delhi a alors accusé le réseau de faire du 'deux poids, deux mesures', puisqu’il avait agi différemment lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole de Washington, allant jusqu’à suspendre le compte de Donald Trump.

Stratégiquement, le gouvernement indien a alors décidé de se tourner vers Koo. La plateforme a obtenu un prix récompensant les applications développées localement. La maison mère de Koo, Bombinate Technologies, basée à Bangalore, a également levé 4,1 millions de dollars de financement. Parmi ses soutiens, on trouve Mohandas Pai, un magnat de l’informatique et soutien affiché du gouvernement, note la BBC.

Certains n’hésitent pas à faire le parallèle avec Weibo, l’application de messagerie chinoise, ou Parler, aux Etats-Unis, réputés proches de leurs gouvernements, respectivement celui de Xi Jinpin et celui de l’ancien président américain Donald Trump. Les activistes indiens craignent que, dans un futur plus ou moins éloigné, Koo supplante Twitter et que l’Inde se referme sur elle-même, à l’image de la Chine.

Pour l’instant, ce n’est pas le cas, puisque Koo ne compte "que" 6 millions d’utilisateurs en Inde (selon le ministère indien de l’Information), pour 15 millions sur Twitter. Mais la plateforme a déjà reçu le soutien de Republic TV, une des chaînes principales du pays, réputée proche du gouvernement. Plusieurs programmes feront la promotion de Koo et diffuseront les publications les plus populaires.

La plateforme attire même hors des frontières de l’Inde : plusieurs comptes gouvernementaux nigérians sont apparus sur Koo, une semaine après la suspension de Twitter dans le pays. Le compte officiel du gouvernement a déjà 49.000 abonnés, rapporte le site Quartz.