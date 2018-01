Inde: il y a 70 ans, Gandhi était assassiné

Apôtre de la non-violence, dirigeant politique, guide spirituel et source d'inspiration, le Mahatma Gandhi a dédié sa vie à la lutte contre les discriminations et les injustices sociales.

Le 30 janvier 1948, le Père de la Nation indienne était brutalement assassiné. Son meurtrier était un nationaliste hindou qui le tenait responsable de la partition de l’Inde, survenue quelques mois plus tôt. 70 ans plus tard, le Mahatma Gandhi, qui signifie "grande âme" en sanskrit, demeure une figure centrale de l’indépendance de l'Inde et de la désobéissance civile active et non-violente. Retour sur le parcours hors du commun de celui qui se considérait comme "un soldat de la paix".

En Afrique du Sud, il s’engage dans la lutte pour la défense des droits de la communauté indienne

Né en 1869 à Porbandar, dans l’Ouest de l’Empire britannique des Indes, Mohandas Karamchand Gandhi est le plus jeune des quatre fils d’une famille aisée. Il grandit entre hindouisme et tolérance à l’égard de l’islam. À l’âge de 13 ans, selon les traditions, il est marié par ses parents à Kasturba, qui a le même âge que lui. Ensemble, ils auront quatre fils.

Puis Gandhi entame des études d’avocat. Il sort diplômé de l’University College de Londres à 21 ans et décroche rapidement un emploi en Afrique du Sud. Sur place, il se retrouve confronté personnellement au racisme. Lors d’un voyage en train en 1893, il est forcé de quitter sa place en première classe à cause de sa couleur de peau. Élément déclencheur, cet événement le pousse à s’engager dans la lutte pour la défense des droits de la communauté indienne. Toutefois, certains de ses textes écrits à cette époque sont eux-mêmes taxés de racisme contre les noirs.

Pour lui, il n’y a qu’une solution contre les discriminations et les injustices sociales : la résistance pacifique. En 1906, pour la première fois, le terme de "Satyagraha", désobéissance civile active et non violente, est abordé.

En 1904, il fonde une première ferme collective près de Durban, dans le sud-est du pays. Il y impose l’ascétisme, le jeûne et rompt avec les pratiques orthodoxes de l’hindouisme, il nettoie ses latrines et se coupe les cheveux lui-même. Deux ans plus tard, alors âgé de 37 ans, il décide de renoncer à jamais aux relations sexuelles, afin de se consacrer entièrement à la spiritualité.

Sa lutte pour l’indépendance de l’Inde

Il rentre en Inde en 1914 et organise un mouvement pour l’indépendance. Mais huit ans après, il est condamné à six ans de prison parce qu’il avait prôné la désobéissance civile du peuple indien contre l’Empire britannique. Il sortira finalement deux ans plus tard après une opération de l’appendicite.

En mars 1930, pour protester contre la taxation anglaise sur le sel, qui oblige les Indiens à payer un impôt sur le sel et leur interdit d’en récolter eux-mêmes, il entame une marche de 350 kilomètres pendant 24 jours. D’abord accompagné d’une dizaine de disciples, il est rejoint par des milliers de sympathisants. Cette fameuse "marche du sel" sera la considérée comme le symbole de la non-violence qu’il prône.

Dès 1942, Gandhi lutte pour l’indépendance de l’Inde. Il invite alors la population indienne à mener une désobéissance civile non violente et ne plus suivre les ordres des Britanniques. Mais lorsque l’Inde devient indépendante, le 15 août 1947, il assiste impuissant à la mort de deux millions de personnes suite à la partition de l’Empire entre l’Inde et le Pakistan, à cause des violences entre Hindous et Musulmans. Gandhi va s’acharner à appeler à la paix entre les deux communautés jusqu’à la fin de ses jours.

Plus de deux millions de personnes assistent à ses fun é railles

Lorsqu’un nationaliste hindou l’assassine en 1948 à New Delhi, alors qu’il était venu participer à une prière collective, le pays est sous le choc. Plus de deux millions de personnes assistent à ses funérailles. Reconnu comme Père de la Nation en Inde, son anniversaire y est aujourd’hui une fête nationale.

Gandhi est devenu une source d’inspiration pour de nombreux mouvements de liberté autour du monde. Martin Luther King confiait par exemple qu’il ne se doutait pas qu’il allait vivre des situations où "les techniques de Gandhi se révéleraient particulièrement utiles et importantes."