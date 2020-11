Inde : heurts entre la police et des agriculteurs mécontents des réformes agricoles

La police indienne a fait usage jeudi de gaz lacrymogènes et de canons à eau lors de heurts avec plusieurs milliers d’agriculteurs qui voulaient aller manifester à New Delhi contre les récentes réformes des marchés agricoles.

La condition paysanne est une question politique majeure en Inde où deux Indiens sur trois vivent en zone rurale. Les suicides d’agriculteurs se comptent par milliers ces dernières années en raison de l’endettement et de la sécheresse.

Jeudi, la police a tenté d’empêcher des agriculteurs venus manifester depuis l’Etat du Pendjab (Nord) de franchir un pont accédant à l’Haryana à environ 200 km de New Delhi.

Certains des manifestants, armés de bâtons et de pierres, ont jeté à l’eau des barrières de protection installées par la police, laquelle a lancé des gaz lacrymogène et actionné des canons à eau, ce qui a accru la colère des manifestants.

Après deux heures de face-à-face qui ont provoqué un gros embouteillage sur l’une des autoroutes indiennes les plus fréquentées reliant la capitale à plusieurs Etats septentrionaux, la police a fini par autoriser le passage des marcheurs vers la capitale.

En vertu de réformes adoptées fin septembre, les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non plus seulement sur les marchés régulés par l’Etat (les "mandis") avec des prix fixés.