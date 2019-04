Inde: deuxième phase de vote des élections législatives

L'Inde tenait jeudi la deuxième des sept phases de ses gigantesques élections législatives, les plus grandes de l'Histoire, réparties sur près de six semaines pour des raisons logistiques.

Près de 158 millions d'électeurs sur les 900 que compte le géant d'Asie du Sud sont appelés à choisir leurs députés dans 95 circonscriptions, principalement situées dans le sud et l'est du pays. 91 circonscriptions avait donné le coup d'envoi du scrutin la semaine dernière.

Dans la région poudrière du Cachemire (nord), où New Delhi est confrontée à une insurrection séparatiste, la grande ville de Srinagar connaissait un important déploiement sécuritaire de soldats et paramilitaires. La population avait déserté les rues.

Jeudi matin, seuls deux électeurs s'étaient présentés en deux heures dans une école reconvertie en bureau de vote et gardée par une dizaine de policiers en gilet pare-balles, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

"J'espère que quiconque sera élu cette fois-ci aidera mon fils à trouver un travail", a déclaré à l'AFP un électeur qui n'a pas souhaité donner son nom.

Les créations d'emplois, le point faible

Les créations d'emplois sont un des points faibles du bilan du Premier ministre sortant Narendra Modi. Le nationaliste hindou, qui brigue un second mandat, est arrivé au pouvoir en 2014 en promettant de revigorer l'économie indienne et de placer l'Inde parmi les grandes nations de la planète. Natif du Gujarat (ouest) et vendeur de thé dans son enfance, ce formidable harangueur de foules bénéficie d'une grande popularité due à ses origines modestes et à l'image d'homme fort qu'il cultive.

Il a en face de lui une myriade de puissants partis régionaux décidés à le faire chuter, ainsi que l'historique parti du Congrès emmené par l'héritier Rahul Gandhi.

Dans une université à Agra (nord), à moins de deux kilomètres du Taj Mahal, des dizaines d'électeurs faisaient la queue pour voter après l'ouverture des bureaux de vote. "Je suis venu voter pour un bon candidat car notre pays est en croissance, je veux un bon résultat", a déclaré à l'AFP Azad Ali, un artisan de 28 ans, après avoir enregistré son vote sur une machine électronique, comme le veut la procédure électorale en Inde.

De la plaine du Gange aux îles tropicales du golfe du Bengale en passant par les mégapoles tentaculaires, les Indiens sont appelés jusqu'au 19 mai à choisir le prochain gouvernement de cette nation de 1,3 milliard d'habitants.

En raison des dimensions colossales du pays, les régions votent à tour de rôle dans ce scrutin uninominal majoritaire à un tour, au cours duquel 543 députés de la chambre basse du Parlement seront élus.

Le comptage des voix sera effectué le 23 mai.