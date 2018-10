Inde: des heurts après l'ouverture d'un temple hindou aux femmes

Les manifestants ont encerclé et attaqué les voitures de femmes journalistes venues couvrir l'événement. D'autres journalistes, dont une de l'AFP, ont été intimidées. Les chaînes CNN News 18 et Republic TV ont diffusé des images des voitures de leurs journalistes attaquées par des protestataires.

Des centaines de personnes, en majorité des hommes, se sont réunis pour empêcher cette décision de justice d’être appliquée. Au nom de la tradition. " Personne ne devrait pouvoir changer la façon dont le temple fonctionne depuis des siècles. Si quelque chose change, ils devront nous tuer et passer sur nos corps " affirmait Biju S. Pillai, venu spécifiquement de Dubaï ou il travaille pour " protéger la sainteté du temple. "

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Celles qui ont entre 10 et 50 ans n'avaient jamais pu entrer dans le temple hindou d’Ayyappa, parce que la société encore très traditionaliste et dominée par les hommes dans laquelle elles vivent, considère qu’elles sont impures pour cette raison. Mais la justice, la Cour suprême indienne, vient de décider que cette interdiction ancestrale devait être levée. Les femmes pouvaient dès ce mercredi entrer dans ce temple dédié au dieu Ayyappa, considéré comme célibataire.

Situé au sommet d'une colline et nécessitant pour y accéder une marche de plusieurs heures, le temple devait rouvrir ses portes mercredi après-midi pour la première fois depuis le jugement de la Cour Suprême d'autoriser l'accès du temple aux femmes réglées.

Policiers et policières présents en nombre

Du coté des autorités, on affichait une fermeté à toute épreuve. Sept personnes ont été arrêtées dans la matinée parce qu’elles empêchaient l’accès au temple. On voit des policiers en grand nombre. Et des policières aussi. Officiellement près de 600 personnes étaient là pour faire respecter la décision de justice. Des millions de personnes visitent le temple hindou chaque année, désormais les femmes pourront aussi atteindre ce site sacré.

En 2016, des centaines de femmes avaient obtenu la révocation d'une interdiction similaire dans le temple Shani Shingnapur au Maharashtra (centre). La même année, un tribunal avait également autorisé aux femmes l'accès au sanctuaire du mausolée et mosquée Haji Ali Dargah à Bombay.

La situation demeurait tendue au temple d'Ayyappa après la tombée de la nuit, plusieurs centaines de policiers étant déployés sur la route menant au temple.

Au petit matin, la police avait dispersé des opposants bloquant des bus de pèlerins qui transportaient aussi bien des hommes que des femmes, ce qui a abouti à l'arrestation de sept personnes. "Quiconque veut aller au temple pourra le faire sans obstacle", a assuré le chef de la police Manoj Abraham.