Inde: des centaines de crocodiles sont évacués autour de la plus haute statue au monde

C'est l'histoire d'une statue qui fait grincer des dents... de crocodile. En Octobre 2018, la plus haute statue au monde était inaugurée en grande pompe dans l'Etat du Gujarat à l'Ouest du pays. L'Etat d'où est originaire l'actuel Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi.

Une statue monumentale pour un père de l'indépendance

Culminant à plus de 180 mètres (près du double que la Statue de la Liberté de New York), cet édifice domine toute la vallée. Il s'appelle "Statue de l'Unité". La statue représente Sardar Vallabhbhai Patel, ancien ministre de l'Intérieur et un des pères de l'indépendance de l'Inde, mort en 1950 et érigé en modèle par les nationalistes hindous. A l'époque des communautés locales dénonçaient le coût du projet (l'équivalent de plus de 350 millions d'euros) et l'impact pour l'environnement d'un tel ouvrage dans cet endroit isolé, en bord de fleuve.

Des crocodiles "menacent" la statue

Aujourd'hui, cet impressionnant édifice de bronze, de béton et d'acier, fait parler de lui pour une raison très particulière. L'endroit est destinée à devenir un site touristique de premier plan. Problème: le fleuve Narmada est infesté de crocodiles. Selon le journal Indian Express, qui a révélé l'information, il a été décidé de déplacer les centaines de crocodiles qui vivent aux pieds de la gigantesque statue. Le journal évoque le fait que cette statue a été érigée sur un lieu très difficile d'accès, à près de 100 kilomètres de Vadodara, la ville la plus proche. Les autorités auraient donc le projet de permettre à des hydravions de se poser sur le fleuve Narmada qui longe la statue, ce qui aurait justifié cette "évacuation".