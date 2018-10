Inde: des centaines d'hommes veulent empêcher les femmes d'accéder à un temple malgré une décision de justice

Celles qui ont entre 10 et 50 ans n’ont jamais pu entrer dans le temple hindou d’Ayyappa. Parce que ce sont des femmes en âge d’être réglées. Et parce que la société encore très rationalistes et dominée par les hommes dans laquelle elles vivent, considère qu’elles sont impures pour cette raison. Mais la justice, la Cour suprême indienne, vient de décider que cette interdiction ancestrale devait être levée. Les femmes pourront dès aujourd’hui entrer dans ce temple dédié au dieu Ayyappa, considéré comme célibataire.

Ils devront nous tuer et passer sur nos corps

Des centaines de personnes, hommes et femmes, sont réunis pour empêcher cette décision de justice d’être appliquée. Au nom de la tradition. " Personne ne devrait pouvoir changer la façon dont le temple fonctionne depuis des siècles. Si quelque chose change, ils devront nous tuer et passer sur nos corps " affirme Biju S. Pillai, venu spécifiquement de Dubaï ou il travaille pour " protéger la sainteté du temple. "