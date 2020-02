Inde: Delhi sous tension, le bilan des violences monte à 33 morts

Delhi sous tension, le bilan des violences monte à 33 morts - © SAJJAD HUSSAIN - AFP

Enterrement des premières victimes des violences intercommunautaires à Delhi - 27/02/2020 Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé mercredi au calme face à des violences intercommunautaires qui ont fait 27 morts à New Delhi, l'un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies. Commerces mis à feu, drapeau hindou hissé sur une mosquée, Coran brûlé: des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets ont semé le chaos et la terreur depuis dimanche dans des faubourgs populaires du nord-est de la mégapole, éloignés d'une dizaine de kilomètres du centre.