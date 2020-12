Inde : à la découverte de ces chrétiens indiens qui célèbrent la fin d’année

Mais cette paroisse septuagénaire veut relever la tête et prendre cette épreuve comme un enseignement. "Cette épidémie nous apprend que nous sommes extrêmement vulnérables – même si vous êtes riches dans le pays le plus riche du monde, vous ne pouvez pas contrôler votre vie. L’ennemi invisible est là".

L’Inde a connu un confinement extrêmement sévère et long – tout a été fermé en l’espace de quatre heures le 23 mars, et les espaces publics clos, comme les cinémas ou lieux de culte n’ont pu rouvrir qu’entre septembre et octobre. Et la période de Noël et du Jour de l’an est également acrobatique : "à l’intérieur de l’église, nous pouvons accueillir 600 personnes, continue le pasteur. Mais nous n’avons le droit d’en faire entrer que 200. Donc les premiers qui arrivent peuvent s’asseoir, les autres doivent rester dehors – nous installons un préau et des chaises, ainsi que des haut-parleurs pour qu’ils entendent la messe". Un service religieux par temps de Covid – considérablement moins chaleureux en cette fin d’année généralement joyeuse.

Quelques lumières scintillent à travers les vapeurs polluées de cette soirée de New Delhi. De belles étoiles lumineuses arborent la façade de l’église méthodiste Centenary de l’avenue de Lodhi, dans le centre historique de la capitale. Rien à avoir, toutefois, avec les décorations d’une fin d’année normale : "habituellement, nous recouvrons toute la façade de lumières, c’est magique à voir, déplore le pasteur Sujeev Das, responsable du prêche en hindi, en regardant le monument. Mais cette année, nous n’avons pas pu ouvrir pendant six mois, donc nous n’avons pas reçu de dons. Nos finances en ont souffert…".

Et selon le pasteur, la pandémie a apporté des changements déjà perceptibles. "Les gens ont compris la signification de la santé et de la paix. Et que les deux sont associés. Car la paix, ce n’est pas l’absence de combat, mais c’est le calme intérieur".

Une grande pancarte, accrochée à côté de la porte d’entrée, formalise ce changement d’époque en modifiant les vœux annuels : "Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une nouvelle année en paix et en bonne santé. Nous prions tous pour une nouvelle année sans corona. Que Dieu vous bénisse".

"Que 2021 arrive enfin !"

Une paroissienne entre dans le bâtiment, la tête et le visage recouverts d’un foulard, pour se protéger de ces particules invisibles et hostiles. Ses pupilles, visibles à travers l’accoutrement, s’illuminent d’un mélange de fatigue et d’espoir quand on lui demande ce qu’elle désire pour la nouvelle année : "Je souhaite que tout le monde soit enfin en bonne santé… Faites partir cette année 2020 rapidement, s’il vous plaît… Que 2021 arrive enfin !", lâche Chandra Simon dans un rire nerveux qui résonne dans une église vide.

En Inde, les premières doses de vaccins seront inoculées en janvier, mais il faudra des mois, voire des années, pour immuniser plus d’un milliard d’habitants. Patience et prière seront donc encore de mise pour quelque temps.