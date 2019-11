Inculpé par la justice israélienne, Benjamin Netanyahu crie au coup d'état

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé hier soir un "coup d’Etat" contre lui après avoir été inculpé par la justice pour corruption. Il a promis qu’il n’allait "pas abandonner".

Un peu plus tôt dans la soirée, le procureur général Avichaï Mandelblit avait annoncé qu’il inculpait le Premier ministre le plus pérenne de l’histoire d’Israël pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires différentes. Avichaï Mandelblit a évoqué un "jour triste" en annonçant l’inculpation de Benjamin Netanyahu, qui devient le seul Premier ministre en fonction à être mis en examen dans l’histoire de l’Etat hébreu.

"Ce qui se passe ici est une tentative de mener un coup d’Etat contre le Premier ministre", a assuré M. Netanyahu, le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être inculpé, appelant "à enquêter sur les enquêteurs" qui ont mené les investigations contre lui.

Depuis Jérusalem, le ton vindicatif, il a dénoncé lors d’une conférence de presse de "fausses accusations motivées par des considérations politiques" qui visent "à (l) e faire tomber". Mais, a-t-il assuré, "je ne suis pas prêt à abandonner".