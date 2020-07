Inconscience en Hongrie : des centaines de jeunes fêtent la nuit des Spas à Budapest

Les cas de Covid 19 sont relativement faibles en Hongrie. Le pays est peu touché, même si le faible nombre de tests effectués ne permet pas d’en être certain. Au 30 juin 2020, on comptait 4 145 malades pour 585 morts.

Tímea Besze, directrice du parc aquatique, Aquaworld explique :"Les rampes sont désinfectées toutes les demi-heures par nos gars de la piscine, et nous attirons l’attention de tous pour porter des pantoufles et se laver les pieds."

La pandémie et le mauvais temps n’ont pas arrêté les jeunes. Des dizaines de centres thermales et de piscines ont ouvert leurs portes aux fêtards pour quelques heures de folie.

Budapest est une ville connue pour la fête, mais aussi pour ses bains chauds, cure thermale et balnéothérapie. Il n’a donc pas fallu longtemps pour que germe dans les esprits le concept de nuit des Spas… Des DJs jouent de l’électro, hip-hop, funk, le tout illuminé par mille couleurs, des projections et des lasers pendant que vous faites trempette dans une eau à 33 °C, cocktail à la main évidemment. Voilà ce qu’on appelle les Spa Parties ou Sparties ces fêtes où danse et alcool riment avec bains chauds.

La Hongrie n’a pas d’accès à l’océan, mais elle possède une richesse hydrologique propre. Le petit pays enclavé possède de nombreuses sources d’eau thermale : on en dénombre plus de 1300 dans le pays, dont 123 rien qu’à Budapest.

C’est à l’époque romaine que la culture du Spa a fait son apparition en Hongrie. Toutefois, les plus beaux bains publics de Budapest ont été construits lors des 150 années de domination de l’Empire ottoman sur le pays. Souvent ils se présentent sous la même forme : des piscines octogonales centrales placées sous des dômes à travers lesquels passent les rayons de la lumière qui percent l’eau. Des piscines plus petites entourent la piscine principale, tandis que les saunas et les hammams se trouvent plus loin. Tous les bains publics turcs de Budapest, à savoir Rudas Fürdő, Király Fürdő et Veli Bej Fürdője, sont situés à proximité des sources d’eau thermale, non loin de la rive du Danube, dans le quartier de Buda.