Incidents après la victoire de l'Algérie en coupe d'Afrique de football: 282 interpellations en France (vidéos)

Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir en France, notamment lors de heurts dans plusieurs villes après la qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), a annoncé lundi le ministère français de l'Intérieur.

Scènes de liesse sur les Champs-Elysées à Paris: les supporters de l'équipe de foot d'Algérie sont venus en nombre dimanche soir fêter leur qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), face à des forces de l'ordre très présentes pour faire face à d'éventuels débordements.

Victoire de l'Algérie : la liesse à Paris - 15/07/2019 Scènes de liesse sur les Champs-Elysées à Paris: les supporters de l'équipe de foot d'Algérie sont venus en nombre dimanche soir fêter leur qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), face à des forces de l'ordre très présentes pour faire face à d'éventuels débordements.

Des troubles ont également eu lieu à Lyon, où des dizaines de véhicules ont été incendiés, et à Marseille, où des heurts avec les forces de l'ordre se sont déroulés jusque tard dans la nuit.

A Paris, des incidents ont opposé supporteurs et forces de l'ordre sur l'avenue des Champs-Elysées. 50 personnes ont été interpellées dans la soirée dans la capitale et 202 ont fait l'objet de vidéoverbalisation pour des conduites dangereuses de véhicules, a indiqué la préfecture de police.

Les scènes de liesse ont cependant laissé place à des tensions ou incidents dans la nuit à Marseille, Paris et Lyon.

Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir en France, notamment lors de heurts dans plusieurs villes après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, a annoncé lundi le ministère français de l'Intérieur.

Victoire de l'Algérie : débordements à Marseille - 15/07/2019 Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir en France, notamment lors de heurts dans plusieurs villes après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, a annoncé lundi le ministère français de l'Intérieur.

Le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner a félicité dans un tweet lundi matin "les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers mobilisés toute la nuit" pour "leur réactivité et leur professionnalisme (qui) ont permis de contenir les violences et d'appréhender leurs auteurs".