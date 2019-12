Incendies, gaz toxiques et records de chaleur: un été infernal en Australie

Des étendues entières sont ravagées, et au moins trois millions d'hectares sont partis en fumée depuis septembre. Six personnes sont mortes et plus de 800 maisons ont été détruites.

Plus d'une vingtaine d'organisations professionnelles de médecins ont tiré l'alarme en début de semaine dernière, dont le Royal Australasian College of Physicians - qui réunit 25 000 médecins et stagiaires - et ont publié un communiqué commun appelant le gouvernement à s'attaquer à cette pollution atmosphérique toxique.

"La pollution de l'air en Nouvelle-Galles du Sud est une urgence de santé publique", a souligné cette Alliance pour le climat et la santé. "La fumée provenant des incendies a entraîné une pollution de l'air jusqu'à onze fois supérieure à un niveau estimé 'dangereux', dans certaines parties de Sydney et de Nouvelle-Galles du Sud", selon le communiqué. Cette fumée "est particulièrement dangereuse en raison de niveaux élevés de particules fines PM 2,5", précise-t-il.

Nous savons tous que le changement climatique, ainsi qu'autres facteurs, contribue à ce qui se passe aujourd'hui

Le Premier ministre australien est sorti jeudi du silence pour qualifier de "troublantes" les fumées toxiques liées aux incendies qui enveloppent depuis plus d'un mois Sydney, sa ville natale. "J'ai vécu toute ma vie, pour ainsi dire, à Sydney, et ce brouillard qui provient des incendies est, je sais, très troublant pour ses habitants", a reconnu le Premier ministre Scott Morrison, mettant ainsi fin à des semaines où il s'était abstenu de commenter le sujet.

"Je sais combien il est inhabituel de voir ce brouillard dans ma ville. Et je sais à quel point ça a été pénible, surtout pour les jeunes, qui n'avaient jamais vu ça auparavant", a-t-il déclaré.

Fait rare, il a reconnu que le changement climatique était l'un des "facteurs" à l'origine des centaines d'incendies responsables de ces fumées toxiques et de la destruction de millions d'hectares et de plus de 700 maisons dans l'est de l'Australie. "La sécheresse" de la végétation "est le principal facteur" de ces feux sans précédent, selon Scott Morisson. "Et nous savons tous que le changement climatique, ainsi qu'autres facteurs, contribue à ce qui se passe aujourd'hui".