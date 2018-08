Incendies en Grèce: Médecins du Monde Belgique présent sur place pour "parer les moyens insuffisants"

La Grèce est meurtrie après les incendies des 23 et 24 juillet derniers qui ont fait 91 morts et de nombreux blessés dans la côte orientale de l’Attique, principalement la station balnéaire de Mati. Après ceux en Australie en 2009, ces incendies sont les plus meurtriers du XXIe siècle.

Médecins du Monde Belgique, notamment, est venu en aide aux autorités grecques pour "faire face à cette situation complètement inédite" comme l'explique, le directeur Alexandre Seron.

Leurs propres services publics sont exténués

"Leurs propres services publics sont exténués, ils sont sur le feu de l’action continuellement depuis quinze jours, ils se retrouvent avec des moyens parfois insuffisants, parfois avec des équipes qui ne sont plus entraînées et ils font appel à Médecins du Monde en Grèce parce que nous avons cette capacité de répondre à des situations de crise, d’urgence, des situations humanitaires, ce qui est le cas en Grèce aujourd’hui."

Du jamais vu en Grèce. "C’est extrêmement lourd, et aujourd’hui le gouvernement grec ou les autorités, ici en l’occurrence par exemple le Centre national des opérations de santé, font appel aux acteurs qui sont présents sur le terrain, qui ont des compétences et qui ont une expertise pour venir les soutenir", ajoute-t-il.

12.000 hectares partis en fumée

Les feux de forêt ont eu des conséquences dramatiques : 2500 maisons ont été brûlées, un peu plus de 12.000 hectares sont partis en fumée et 250 personnes sont sans abri. 15 jours après ces incendies, la situation reste toujours très compliquée. "Pour donner une image et permettre de se rendre compte, quand on parle de 12 000 hectares qui sont partis en fumée, ça veut dire 120 kilomètres carrés. Paris, c’est 100 kilomètres carrés, donc c’est énorme en termes de superficie."

Sur le plan humain aussi: "Aujourd’hui, quelle est la situation ? On a des centaines de personnes qui sont sans abri, qui sont sans papiers, qui sont complètement perdues parce qu’elles ont avec l’incendie perdu non seulement leur maison, mais tout ce qui va avec. Ça va du plus petit papier quand il s’agit de la carte pour avoir accès aux centres de santé à leurs souvenirs."

"Ce que nous cherchons à faire avec nos équipes sur place, c’est d’accompagner d’abord médicalement, de venir soigner ces personnes qui ont des infections pulmonaires ou des brûlures, et de les accompagner psychologiquement." Cela passe aussi par le logement, la nourriture, les papiers, les vêtements.

Un traumatisme pour certaines personnes

Avec leur équipe, composée d'un médecin généraliste, d'une infirmière, de deux psychologues, de deux assistants sociaux notamment, ils partent "à la rencontre des personnes qui parfois sont restées enfermées chez elles et ne sortent plus tellement elles ont été traumatisées. Nous avons trois unités de bus mobiles qui se déplacent dans la région, nous faisons de la visite à domicile (...) Ce sont des personnes qui ont perdu des gens qu’elles connaissent autour d’elles, parfois même des gens de leur propre famille."

Indépendamment de ces incendies, Médecins du Monde est présent et actif en Grèce, pas seulement à Athènes d’ailleurs. Et Médecins du Monde Belgique vient en appui à leur collègues depuis 2016 dans une série de programmes qu’ils développent par rapport à la situation liée aux réfugiés. "Depuis 2016, nous les accompagnons dans 24 sites ou camps de réfugiés. J’étais moi-même au mois d’avril au camp de Tiva, et c’est tantôt pour des réfugiés à Tiva, tantôt à Athènes vis-à-vis d’une population très vulnérable qui est grecque. Oui, il y a évidemment des enjeux de santé qui sont énormes en Grèce. La Grèce est un pays qui a vécu une crise financière qui a chamboulé toute son organisation et dont une des premières victimes est le système de santé."

Car les effets de la crise sont toujours présents aujourd'hui. "Si vous avez l’occasion ne fût-ce que d’aller à Athènes et de vous promener dans Athènes, vous vous en rendrez compte très rapidement. La station de Mati, qui a été touchée par les incendies, c’est une station balnéaire, c’est une station où allaient beaucoup de personnes âgées, de pensionnés, de jeunes Grecs, et pour pas mal d’entre eux, c’était leur possibilité d’avoir des vacances. Eh bien voilà, ils ont eu des vacances qui ont été problématiques."