Incendies en Grèce: 82 morts et un difficile processus d'identification

Les légistes tentaient jeudi de mettre un nom sur des dizaines de corps retrouvés dans les zones ravagées par l'incendie de lundi à l'est d'Athènes, le plus meurtrier de l'histoire récente de la Grèce avec 82 morts et qui pose la question des responsabilités.

Une 82ème victime a été annoncée par les pompiers, qui n'ont pas précisé s'il s'agit de la découverte d'un nouveau corps, ou d'un blessé ayant succombé à l'hôpital.

Selon la chaîne publique ERT, plus d'une trentaine de corps ont été identifiés.

Les autres sont toujours en cours d'examen par une équipe renforcée de légistes, qui espérèrent terminer la procédure samedi, pour une bonne part grâce à l'ADN de proches supposés, a expliqué à l'agence de presse grecque ANA le chef du service médico-légal d'Athènes, Nikos Karakoukis.

Un travail difficile

Un des légistes a qualifié auprès de l'agence la catastrophe de "massive, avec beaucoup de corps calcinés, ce qui complique la procédure". Les familles ne sont pas autorisées à voir les corps, un des médecins confiant que le corps médical lui-même "avait du mal à supporter".

Outre un numéro officiel ouvert aux familles, un mur des disparus informel, ouvert par des développeurs privés sur internet, et selon la presse "agréé" par la Protection civile, affichait toujours jeudi la photo de 27 personnes portées disparues, sans qu'on puisse savoir si certaines figurent ou non parmi les corps retrouvés.

Près de la moitié des maisons de Mati inhabitables

Par ailleurs, le ministère des Infrastructures a annoncé que sur 2489 maisons auscultées par quelque 340 agents jusqu'à mercredi soir dans la zone côtière sinistrée de Mati, près de la moitié (48,93%) ne sont plus habitables.

A Mati jeudi matin, les agents du ministère sillonnent les ruelles pour marquer les maisons "de différentes couleurs en fonction de leur état, celles qu'il faudra détruire, et celles qui peuvent être réparées" explique Sia, une des employées.