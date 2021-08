Incendies en Grèce : 16 blessés et des centaines de personnes évacuées près d'Athènes

Des centaines de personnes ont été évacuées en raison des incendies violents qui font rage aux portes d'Athènes et dans plusieurs régions de Grèce. Au total, 16 personnes, légèrement brûlées ou souffrant de problèmes respiratoires, ont été hospitalisées jeudi et vendredi.

Jeudi soir, plus de 630 personnes avaient dû quitter l'île d'Eubée pour se mettre à l'abri des flammes. Prisées des touristes, les plages de l'île se sont vidées de leurs occupants.

Vendredi matin, les évacuations s'organisaient aussi dans les villages proches de la capitale Athènes, les services de secours frappant de porte en porte pour s'assurer que tous les habitants quittaient bien les lieux. Un vent d'ouest est en effet venu nourrir l'incendie vendredi matin et la situation est devenue trop dangereuse dans ces villages.

Les pompiers tentent actuellement de contenir les flammes, mais le vent empêche de contrôler le brasier, ont indiqué les autorités à l'agence ANA.

Aide internationale

Outre des forêts et villages sur l'île d'Eubée à 200 km à l'est d'Athènes, c'est surtout le village d'Afidnes qui a été la proie d'un violent incendie dans la nuit de jeudi à vendredi près du mont Parnès à 30 km au nord d'Athènes. Au moins 450 pompiers grecs sont mobilisés sur ce sinistre, assistés de moyens aériens et de véhicules terrestres. De l'aide est aussi arrivée de France et est encore attendue en provenance de la Suisse, de la Suède et de la Roumanie.

Ces dernières 24 heures, 86 nouveaux foyers se sont déclarés. Même à plusieurs kilomètres des feux, les cendres pleuvent et l'odeur âcre de la fumée imprègne l'air. Dans les régions fortement affectées, "les habitants qui ont l'intention de sortir doivent utiliser des masques de forte protection", selon un communiqué de l'Observatoire d'Athènes.