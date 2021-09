Incendies en Californie : pour les protéger, on emballe les séquoias géants dans de l’aluminium

Incendies géants : enquête sur un nouveau fléau - Pouvons-nous apprendre à vivre avec le feu ?... Depuis plus d'une décennie, des incendies d'une violence inédite dévorent nos forêts à un rythme infernal. Chaque année, plus de 350 millions d'hectares de forêts, six fois la France, partent en fumée. Aux États-Unis, la saison des feux dure deux mois de plus qu'il y a une génération, et la surface brûlée annuelle a triplé. Les incendies les plus massifs et féroces, qu'on appelle les mégafeux, sont incontrôlables, même par des pompiers aguerris et des technologies de pointe. Pire encore, ces incendies géants s'attaquent de plus en plus aux zones habitées, détruisant des maisons et des vies. Les perspectives d'avenir sont terrifiantes : des banlieues entières sont désormais des pièges mortels en cas d'incendie ; les paysages calcinés ne se régénéreront peut-être jamais tout à fait. Les incendies menacent notre santé, aggravent le changement climatique et pèsent sur l'économie. Paradoxalement, plus les pompiers y consacrent d'efforts, plus nos forêts semblent être des proies faciles pour des flammes toujours plus voraces ; une réalité que nous allons devoir affronter si nous voulons sauver notre habitat et nos vies. Pouvons-nous apprendre à vivre avec le feu ? Notre enquête planétaire, de l'Europe aux États-Unis, au Canada et en Indonésie, suivra le travail de pompiers, de scientifiques et d'experts du feu cherchant à comprendre pourquoi nos forêts flambent, pourquoi les nouveaux mégafeux échappent à tout contrôle humain et comment s'en protéger. Nous rencontrerons aussi des communautés dont les vies ont été bouleversées à jamais, souvent mortellement, par les incendies géants qui ont ravagé leurs villes. Nous découvrirons les mesures prises par de simples citoyens pour protéger leurs maisons leurs familles et leur avenir. Face à une catastrophe imminente pourrons-nous renoncer à ce besoin impérieux de tout contrôler, y compris le feu, pour essayer plutôt d'apprendre à coexister avec le feu, en toute sécurité, avant que nos forêts, nos villes et notre climat ne soient transformés à jamais par ces brasiers dévastateurs ? Il faut d'abord comprendre comment fonctionne le feu et changer radicalement l'idée que l'on en a. Le feu n'est pas un ennemi, mais un processus naturel, qui a toujours eu un rôle essentiel dans le maintien de notre écosystème. Ce mécanisme s'avère être désormais un bon point de départ pour élaborer des solutions et de nouvelles façons de cohabiter avec le feu à l'avenir. Production : ARTE France, Georama TV Film, TV Luna blue film.