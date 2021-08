Incendies en Californie: plus de 550 maisons détruites par les flammes du Dixie Fire

Au USA, le gigantesque Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, a désormais détruit plus de 1045 structures, dont 550 maisons, selon le récent bilan des autorités.

Plus de 16.000 autres structures sont aussi en danger et les pompiers restent en alerte pour de nombreuses autres communautés.

Déclenché il y a un mois, le Dixie Fire, qui a embrasé le comtés de Plumas, Lassen, Butte et Tehama, est désormais le 15e le plus destructeur de l'histoire de la Californie, selon le département des forêts et de la protection contre le feu de l'Etat américain.

La menace ne faiblit pas alors que les flammes se propagent et que seuls 30% de l'incendie était sous contrôle mercredi.