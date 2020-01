Incendies en Australie : à 19 mois, il est décoré au nom de son père, un pompier décédé

Geoffrey Keaton est décédé en combattant les flammes le 19 décembre. Pompier volontaire de 32 ans, il a été tué alors qu’il se rendait avec un collègue sur un feu de forêt près de Buxton, juste au sud de Sydney. Son camion a heurté un arbre couché sur le sol. Les deux soldats du feu ont péri.

Les funérailles ont eu lieu ce jeudi. La famille de Geoffrey Keaton, des pompiers et le Premier ministre Scott Morrison étaient présents à la North Chapel de Sydney.

Shane Fitzsimmons, le commissaire aux incendies, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute dans son esprit que Keaton aurait continué à servir et à protéger la communauté pendant de nombreuses années à venir s’il n’avait pas été tué.

"Geoffrey Keaton était un membre très actif, très respecté, très estimé, aimé et admiré, non seulement dans sa brigade, mais dans toute la zone. Il a toujours mis l’équipe au-dessus de lui et s’est concentré sur la sécurité pour s’assurer que tout le monde puisse rentrer à la maison après sa journée de travail.", a expliqué Shane Fitzsimmons.