Incendie meurtrier dans un ferry au Bangladesh : le propriétaire arrêté

La police bangladaise a arrêté lundi le propriétaire d'un ferry surchargé dont l'incendie à bord a fait au moins 37 morts, les enquêteurs attribuant le bilan à un manque de sécurité des passagers.

Retour sur les faits

Le feu s'est déclaré sur le ferry transportant 700 passagers au milieu de la nuit de vendredi, près de la ville de Jhalkathi, à 250 km au sud de la capitale Dacca. Selon la police locale, le drame a fait aussi une centaine de blessés et des dizaines de disparus.

Des survivants ont raconté avoir dû sauter par dessus-bord en pleine nuit depuis le ferry de trois étages, conçu à l'origine pour transporter 420 personnes. La plupart des victimes sont mortes brûlées vives ou noyées dans les eaux glaciales, tentant d'échapper au brasier.

Le propriétaire du ferry, Hum Jalal Sheikh, a été arrêté lundi, a déclaré un porte-parole de la police.

Manque de vigilance et de maintenance pointés du doigt

L'officier de la police maritime Mahbubur Rahman a déclaré que le navire ne disposait pas d'extincteurs et de bouées adéquats pour faire face à un accident majeur.

Le traversier était toujours en mouvement, près d'une heure après que la salle des machines eut pris feu, a-t-il expliqué à l'AFP. "S'ils avaient arrêté le ferry et jeté l'ancre immédiatement, cela aurait pu sauver toutes ces vies".

Les experts pointent du doigt le manque de maintenance des navires, le laxisme des normes de sécurité et la surpopulation des ferrys.

En août, la collision d'un ferry et d'un cargo transportant du sable avait fait au moins 21 morts sur un lac de l'est du pays. En avril et mai, 54 personnes sont mortes dans deux accidents distincts.