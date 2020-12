Incendie de Rouen en 2019 : le feu serait parti du site Seveso

Incendie de l'usine Seveso de Rouen : de nombreuses zones d'ombre - JT 19h30 - 06/10/2019 A Rouen, plus d'une semaine après l'énorme incendie dans une usine classée Seveso, les zones d'ombre sont nombreuses. 5000 tonnes de produits chimiques sont parties en fumée. Ce dimanche, les autorités se veulent rassurantes mais l'impact sanitaire et environnemental reste très flou. Et dans la région de Rouen, on est inquiet.