Incendie dans une usine au Bangladesh : des décès et des blessés à déplorer

Santiago Fischer WSM - 22/04/2021 8 ans après le drame du Rana Plaza qui a mis en lumière l'exploitation des ouvriers du textile au Bangladesh, le parlement se penche sur une proposition de loi sur le "devoir de vigilance des entreprises". Syndicats, ONG et acteurs de la société civile font du plaidoyer depuis des années sur cette problématique. Avec quels résultats? Quelles perspectives? Les conditions de ces employés ont-elles vraiment changé? On en débat dans CQFD avec Santiago Fischer, chargé de plaidoyer et de recherche à WSM (We Social Movements) et Philippe Lambrecht, administrateur-secrétaire général de la FEB.