Incendie dans une mine en Suède, 130 personnes bloquées

Une machine a pris feu jeudi à 852 mètres de profondeur, dans la mine de Garpenberg en Suède. Quelque 130 mineurs se sont réfugiés dans des abris fermés en attendant leur évacuation. Les services de secours, la police et des ambulances sont sur place, rapporte la chaîne suédoise SVT.

C'est peu avant 14h00 locales (même HB) qu'une alarme a retenti à la suite d'un dégagement de fumée dans la mine. Les causes de l'incendie ne sont pas encore claires. Mais il n'y aurait pas de blessés et la situation serait sous contrôle, selon un porte-parole de Boliden, la société qui exploite la mine.

La mine de Garpenberg, située à 180 kilomètres au nord-ouest de Stockholm, est la plus ancienne de Suède. Elle est en activité depuis le XIIIe siècle et renferme des gisements d'argent, de zinc et de plomb.