Incendie dans un hôpital sud-coréen: le bilan s'alourdit, à 41 morts

Au moins 41 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans un incendie qui a éclaté vendredi dans un hôpital de Corée du Sud.Sur des images vidéo et des photographies, on peut voir un hélicoptère survoler l'établissement situé à Miryang, dans le sud-est du pays, englouti par d'épais nuages de fumée grise. De nombreux véhicules de pompiers étaient sur les lieux. Le bâtiment de cinq étages abritait une maison de repos pour personnes âgées en plus de l'hôpital. D'après l'agence Yonhap, qui cite des pompiers présents sur les lieux, 31 personnes ont péri, selon un nouveau bilan. "Deux infirmières ont raconté qu'elles avaient vu l'incendie se déclarer soudainement dans la salle des urgences", a expliqué le chef des pompiers Choi Man-Woo. Les origines du sinistre n'étaient pas connues dans l'immédiat. Tous les patients ont été évacués, a-t-il ajouté. "Les victimes viennent de l'hôpital et de la maison de repos. Certaines sont décédées pendant leur transport vers un autre hôpital". Environ 200 personnes se trouvaient dans l'immeuble lorsque l'incendie a éclaté. Ce sinistre survient un mois seulement après un incendie dans un club de gymnastique à Jecheon, dans lequel 29 personnes avaient trouvé la mort.