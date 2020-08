Incendie dans les Bouches-du-Rhône : dans un gymnase de Martigues, des touristes "choqués" évacués de leurs campings

"On avait l'impression de s'engloutir dans le feu": la famille Gribovalle, en vacances dans un camping des bords de la Méditerranée, a été évacuée à cause de l'incendie ravageant un massif et passe la nuit, comme 200 personnes, dans un gymnase de Martigues.

Plus d'un millier de personnes dont de nombreux touristes séjournant dans des campings du littoral méditerranéen ont été évacuées mardi soir. Tous fuyaient un violent incendie contre lequel les pompiers se préparaient à "une lutte difficile toute la nuit".

A lire aussi : Violent incendie sur le littoral près de Marseille: plusieurs campings évacués

"J'ai été évacuée avec ma mamie et mes arrières-grands-parents mais j'ai laissé mes parents et mon frère sur la plage", explique Zoé, 12 ans, couchée sur un lit de camp installé dans le gymnase Pablo Picasso à Martigues.

En vacances avec toute sa famille dans le camping la Source à la Couronne comme tous les ans, Zoé était "en train de jouer" avec son cousin, "quand ma maman est venue me chercher en panique pour prendre mes affaires".

"C'était la panique, on a dû descendre sur la plage et on voyait les flammes se rapprocher", explique son arrière-grand-mère Maryse Escuder, 83 ans, "rassurée d'être arrivée dans le gymnase".

"Je n'ai pas peur pour moi mais pour toute ma famille restée là-bas, on ne sait pas comment et quand ils vont être évacués", ajoute calmement la retraitée.

A l’intérieur du gymnase, des matelas de sport et des lits de camps jonchent le sol. Vers minuit, des enfants et des personnes âgées tentent de s'endormir. A l'entrée, des bénévoles de la Croix-Rouge accueillent les arrivants et ceux du Secours populaire leurs distribuent de la nourriture, des masques et des bouteilles d'eau.