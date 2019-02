Incendie à Paris: ​​​​​​​"Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger", affirme un voisin

Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. Au moins dix personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans ce violent incendie d'origine probablement criminelle, dans la nuit de lundi à mardi. Le feu a pris dans un immeuble situé dans le XVIe arrondissement.

Une habitante, présentant des "antécédents psychiatriques", a été placée en garde à vue, avait annoncé ce matin le procureur de la République de Paris Rémy Heitz.

La femme arrêtée avait un conflit avec son voisin pompier

"Cette femme a été interpellée dans la rue immédiatement après l'incendie. Elle se trouve en garde à vue", a-t-il déclaré avant de préciser plus tard qu'elle avait des "antécédents psychiatriques".

La femme, âgée d'une quarantaine d'années, a été "arrêtée en état d'alcoolémie alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture", a indiqué à l'AFP une source policière.

En conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s'était disputée avec lui dans la soirée et la police s'était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une autre source policière.

"Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger", a déclaré le pompier dans une interview au Parisien. "Quand je l'ai croisée, elle m'a souhaité +bon courage+ en me disant que j'étais pompier, et que j'aimais bien les flammes".

Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et confiée à la police judiciaire.

"On entendait une femme crier très fort"

Sur des images tournées par les pompiers, on peut voir d'immenses flammes s'échapper des fenêtres aux vitres explosées, notamment au niveau des deux derniers étages de l'immeuble, dont la cage d'escalier est également en feu.

Nicolas habite en face de l'immeuble ravagé par les flammes: "Au début on a cru à une dispute, on entendait une femme crier très fort. C'était vers 01 heures. Elle criait, elle criait. Là, on est sortis et l'immeuble était déjà très en feu".

"On voyait les gens sur les balcons crier sans pouvoir rien faire", raconte-t-il encore.