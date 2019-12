Important incendie en cours dans une usine de produits chimiques près de Barcelone

Un incendie s'est déclaré ce mercredi dans une entreprise de recyclage de solvants et de déchets industriels, à Montornès del Vallès, près de Barcelone. Les pompiers ont été contraints de quitter la zone industrielle de Can Buscarons à Baix, où 25 équipes travaillent pour s'assurer que l'incendie ne se propage pas aux autres entrepôts.

En à peine une heure, près de 150 appels avaient été reçus. Les colonnes de feu sont visibles sur plusieurs kilomètres aux alentours. Les services d'urgence ont également demandé le "confinement" des habitants de plusieurs municipalités, où il est recommandé de fermer les portes et fenêtres et d'arrêter les systèmes de climatisation et de ventilation.