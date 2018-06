Immigration: nombre d'entrées permanentes dans les pays de l'OCDE en baisse de 5% en 2017

Un peu plus de 5 millions d'entrées à caractère permanent ont été enregistrées dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2017, selon les dernières estimations dévoilées mercredi dans le rapport "Perspectives des migrations internationales 2018" publié par l'organisation. Pour la première fois depuis 2011, ce chiffre est en baisse et il l'est d'environ -5% par rapport à 2016. Cela s'explique, selon le rapport OCDE, par une diminution significative du nombre de réfugiés reconnus.

Le nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées dans les pays de l'OCDE en 2017 s'établit à 1,23 million, un chiffre en diminution après deux années record. Ce chiffre est toutefois encore largement supérieur à ceux d'avant 2015.

Les trois premiers pays d'origine de ces personnes en demande étaient l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak.

En 2017, les États-Unis ont reçu le plus grand nombre de demandes d'asile dans l'OCDE (330.000 demandes), suivis par l'Allemagne (198.000).

Migration familiale

La migration familiale représente près de 40% des entrées à caractère permanent, ce qui en fait le principal canal de migration vers l'OCDE.

En matière de migration temporaire, plus de 4,2 millions de travailleurs étrangers temporaires ont été recensés dans les pays de l'OCDE en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 11% par rapport à 2015. Et environ 3,3 millions d'étudiants en mobilité internationale étaient inscrits dans l'enseignement supérieur dans un pays de l'OCDE, soit 8% de plus qu'en 2015.

En moyenne dans les pays de l'OCDE, le taux d'emploi des immigrés a augmenté d'un point de pourcentage en 2017, pour s'établir à 67,1%. Leur taux de chômage moyen a lui diminué d'un point de pourcentage, à 9,5%, et l'écart moyen de taux de chômage entre les personnes nées à l'étranger et les personnes nées dans la zone OCDE s'est resserré et n'est plus que de 3 points de pourcentage en 2017.

Parmi les travailleurs étrangers, ce sont les hommes relativement jeunes qui sont les plus susceptibles d'être employés illégalement. Ce type d'emploi est plus fréquent dans l'agriculture, la construction, les industries manufacturières et les services domestiques.