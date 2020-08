Image forte de la double explosion de Beyrouth : cette infirmière sort trois nouveau-nés d’un hôpital touché par les détonations

"16 ans de photojournalisme et de nombreuses guerres. Je peux dire que je n’avais jamais vu ce que j’ai vu aujourd’hui dans la région d’Achrafieh, en particulier devant l’hôpital Al-Rum, cette ′héroïne′ m’a attiré à l’intérieur de l’hôpital et elle s’est précipitée pour appeler de l’aide malgré l’arrêt des communications et alors qu’elle tenait trois nouveau-nés et était entourée de dizaines de corps et de blessés".

La photo de cette infirmière tenant dans ses bras trois nouveau-nés dans un hôpital de Beyrouth, après la double explosion qui a fait plus de 100 morts et 5000 blessés , est en train de faire le tour du monde. Immortalisée par un photographe de presse à l’hôpital Saint-George de la capitale libanaise après les détonations, la scène illustre le courage du personnel soignant face au chaos.

Face à l’afflux de blessés qui a suivi la double explosion qui a lourdement frappé Beyrouth ce mardi 4 août, les hôpitaux ont rapidement été submergés. Certains médecins ou infirmiers sont retournés volontairement au travail alors qu’eux-mêmes étaient touchés par les explosions qui ont détruit une grande partie de la capitale libanaise.

L’histoire derrière la photo

L’auteur du cliché, Bilal Jawich, a raconté les coulisses de cette scène à LCI.

Il explique que rapidement après la première explosion, il a pris l’ampleur du désastre et a décidé de rejoindre les lieux du drame. "Je courais vers la fumée", se remémore-t-il, mais "personne ne savait où ça s’était passé exactement tant l’air était saturé de cendres et les rues pleines de ruines". En s’approchant du port qui se trouve, il raconte qu’il est témoin de scènes "chaotiques". "Les gens étaient recouverts de sang. Il y avait du sang partout…"

Face à une telle vision, il décide alors de prendre la route de l’hôpital le plus proche. Sans surprise, devant l’hôpital Saint George, lui aussi touché par le souffle de l’explosion, le décor est "apocalyptique".

Situé près du port, le bâtiment de plusieurs étages n’est plus qu’une coquille de béton vide. Les plafonds se sont effondrés, laissant apparaître les câbles électriques et, comme partout, le verre brisé jonche le sol. Les portes des ascenseurs sont tordues. "Les personnes blessées arrivaient continuellement, croyant pouvoir se faire soigner. Mais elles ne savaient pas que l’établissement était complètement détruit.", explique le photojournaliste.

Pamela Zainoun, l’infirmière qui a protégé trois nourrissons

Les médecins et les soignants eux-mêmes avaient besoin d’aide à l’intérieur de l’hôpital où quatre infirmières ont perdu la vie, rapporte LCI. "Imaginez la scène : des dizaines de blessés affluant dans ces conditions !".

Et c’est au beau milieu de cette situation chaotique que le photographe aperçoit Pamela Zainoun, l’infirmière qu’on voit sur la photo, téléphone coincé entre l’oreille et l’épaule, masque baissé, portant trois nouveau-nés.

Au moment de l’explosion, cette infirmière du service maternité de l’hôpital Saint-George reçoit des débris sur la tête et perd connaissance, selon le témoignage du photographe à CNN.

Après avoir retrouvé ses esprits et consciente du danger pour les nouveau-nés, elle décide de protéger les trois nourrissons et dévale les escaliers pour se rendre dans l’entrée de l’établissement. Une fois arrivée à destination, elle décroche son téléphone pour rassurer sa mère. C’est a ce moment précis que Bilal Jawich dégaine son appareil et prend la photo devenue rapidement virale.

L’infirmière semblait posséder une force cachée

"J’ai été stupéfait de voir l’infirmière tenir trois nouveau-nés dans ses bras", a expliqué Jawich. "J’ai remarqué le calme de l’infirmière, qui contrastait avec l’atmosphère environnante" car plusieurs morts et blessés se trouvaient à proximité, a-t-il expliqué à CNN.

"Cependant, l’infirmière semblait posséder une force cachée qui lui donnait la maîtrise de soi et la capacité de sauver ces enfants. Les gens se distinguent dans ces circonstances violentes, sombres et maléfiques et cette infirmière était à la hauteur de la situation", a-t-il ajouté.

Bilal Jawich a indiqué que l’infirmière lui avait dit plus tard dans la soirée qu’elle était à la maternité lorsque l’explosion a frappé. Elle a dit qu’elle avait été assommée et que lorsqu’elle est revenue à elle, "elle s’est retrouvée en train de porter ces trois enfants", a-t-il déclaré à CNN Arabic.

Les bébés transférés dans d’autres hôpitaux

Tout le monde à l’hôpital n’a pas eu cette chance. George Saad, responsable de la préparation aux urgences et aux catastrophes pour l’hôpital, a déclaré à CNN que douze patients, deux visiteurs et quatre infirmières étaient morts dans la double explosion du mardi 4 août, tandis que deux personnes sont toujours dans un état critique. Environ 80% de l’hôpital a été endommagé, ainsi que 50% de son équipement, a-t-il dit.

Enfin, Georges Saad a déclaré à CNN que les bébés et leurs mères ont été transférés dans d’autres hôpitaux.