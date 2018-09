Îles grecques: les centres d'accueil de migrants sont surchargés

L'île grecque de Lesbos, proche de la côté Turquie, est un point d'entrée majeur en Europe pour ceux qui fuient la Syrie, l’Afghanistan et l'Irak. Près d'un million de migrants y ont transité en 2015. Encore au mois d'août, chaque jour, 114 migrants en moyenne sont arrivés à Lesbos.

7000 personnes dans le camp de Moria

La situation est telle que les centres où les migrants transitent et doivent s'identifier sont surchargés. En particulier, celui de Moria où plus de 7000 personnes sont entassées dans des abris prévus pour 2000. Un quart sont des enfants qui vivent dans des conditions d'hygiène problématiques, parfois depuis plus de 6 mois.