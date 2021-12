Iles Canaries : le volcan Cumbre Bieja s’est-il enfin rendormi ?

Le 19 septembre dernier, le volcan Cumbra Vieja s’est réveillé sur l’île de la Palma aux Canaries. Une première en 50 ans. Il s’agit également de la plus longue éruption que l’île ait connue et la troisième en un siècle , après celles du volcan San Juan en 1949 et du Teneguia en 1971. Aujourd’hui, les grondements se sont atténués et la population locale envisage une perspective d’un retour au calme. L’éruption s’est-elle enfin arrêtée ?

© Tous droits réservés

Depuis quelques jours, le volcan s’est calmé. La lave ne sort plus de la cheminée du volcan. Il semble s’apaiser. Toutefois, Corentin Caudron, vulcanologue et chercheur à l’ULB, affirme qu’il est encore trop tôt pour dire que le volcan s’est rendormi. "Une chose est sûre c’est qu’il n’y a plus de vibrations sismiques. Les chercheurs ont pu remonter sur le volcan pour commencer à étudier ce qui est en train de se produire. Pour l’instant, tout ça est au plus calme. La manière dont le volcan gonfle ou dégonfle, pareil, c’est au plus calme. Et ils sont remontés au niveau du sommet pour essayer de voir le gaz et analyser sa composition, voir comment ça évolue en fonction du temps. Maintenant, décréter la fin d’une éruption, ça dépend des pays. En Islande, il faut quelques mois. En Espagne, je ne sais pas. Ça dépend vraiment d’un pays à l’autre".