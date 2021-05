Iles anglo-normandes et Brexit : les pêcheurs français en colère quittent les eaux de Jersey

La cinquantaine de bateaux de pêche français qui étaient au large de Jersey depuis jeudi matin pour protester contre les conditions de pêche imposées aux marins français après le Brexit ont commencé dans l'après-midi à quitter les eaux de l'île anglo-normande, ont-ils indiqué à l'AFP.

Les responsables de Jersey "restent sur leur position", a déclaré Ludovic Lazaro, pêcheur de Granville (Manche), à l'issue d'une rencontre entre les pêcheurs français et un ministre de Jersey. "Maintenant, c'est aux ministres de s'arranger. Nous, on va plus pouvoir faire grand chose", a-t-il ajouté.

"La démonstration de force est faite. C'est le politique qui doit prendre le relais", a abondé Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie.

"Ce n'est pas aux pêcheurs d'aller faire un blocus de Jersey pour obtenir ce qu'ils veulent", a-t-il ajouté. "Maintenant, si on n'obtient pas gain de cause, il faut que la ministre coupe la lumière."

Mardi, la ministre française de la Mer Annick Girardin a affirmé que la France était prête à recourir à des "mesures de rétorsion" si les autorités britanniques continuaient à restreindre l'accès des pêcheurs français aux eaux de Jersey, faisant allusion à des répercussions éventuelles sur le "transport d'électricité par câble sous-marin" qui alimente l'île depuis la France.

Selon Paris, le Royaume-Uni a publié vendredi dernier une liste de 41 navires français, sur 344 demandes, autorisés à pêcher dans les eaux de Jersey, mais cette liste s'accompagne de nouvelles exigences "qui n'ont pas été concertées, discutées ni notifiées avant" dans le cadre de l'accord sur le Brexit trouvé entre Londres et Bruxelles, en vigueur depuis le 1er janvier dernier.

