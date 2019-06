Il y a trente ans, la répression sanglante de la place Tiananmen à Pékin - © Tous droits réservés

1989: Man vs. Chinese tank Tiananmen square - 04/06/2019 A CNN crew covering the June 5, 1989, protests in Beijing recorded a man stopping a Chinese tank in Tiananmen Square. For more CNN videos, visit our site at http://www.cnn.com/video/