Il y a 90 millions d'années, l'Antarctique ressemblait plutôt à ceci

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par des géoscientifiques de l’Institut allemand Alfred Wegener, Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine, a maintenant fourni une perspective nouvelle et sans précédent sur l’histoire du climat de l’Antarctique.

L’Antarctique est maintenant une terre dure de glace et de neige, mais il n’en a pas toujours été ainsi voilà ce qu’ont déclaré mercredi des scientifiques sur la base de sols forestiers parfaitement préservés qu’ils ont récupérés en forant sous le plancher océanique au large des côtes de l’Antarctique.

Il y a 90 millions d’années au Crétacé, lorsque les dinosaures étaient les animaux terrestres dominants.

Les chercheurs ont estimé, sur la base du contenu du sol, que cet endroit, situé à 900 km du pôle Sud, connaissait à l’époque des températures annuelles moyennes d’environ 12 à 13 degrés et des températures moyennes pendant les mois d’été d’environ 20 à 25 degrés. Cela change beaucoup de la température annuelle moyenne qui est maintenant d’environ moins 40 degrés.

Selon le géologue marin Johann Klages de l’Institut Alfred Wegener, Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine en Allemagne, auteur principal de la recherche publiée dans la revue Nature, "le sol gris brunâtre foncé était composé de limon à grains fins et d’argile portant des restes de racines fossiles dans un réseau dense, du pollen et des spores couvrant 65 types de plantes, avec des structures cellulaires individuelles clairement visibles".

"Les nombreux vestiges de plantes indiquent qu’il y a 93 à 83 millions d’années, la côte de l’Antarctique occidental était un paysage marécageux dans lequel poussaient des forêts tropicales tempérées semblables aux forêts qui se trouvent encore, disons, sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande", explique le Proffesseur Ulrich Salzmann, paléoécologue à l’Université Northumbria-de-Newcastle upon Tyne.