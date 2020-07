Il y a 90 ans, la première finale de la coupe du monde de foot

Ce jour-là c’est surtout la sécurité qui inquiète les organisateurs : cette finale sent le soufre. Des dizaines de supporters argentins ont débarqué au cri de " la victoire ou la mort ". A l’entrée du stade du centenaire, construit pour la circonstance et baptisé ainsi car il célèbre le centenaire de l’Uruguay, on fouille les supporters pour qu’ils n’y entrent pas armés.

Un arbitre belge pour la première finale de la Coupe

L’arbitre est belge : il s’appelle John Langenus. Mais il n’est pas tranquille, il a mis du temps à accepter cette responsabilité. Et il a obtenu qu’un bateau se tienne prêt à appareiller dans l’heure après le coup de sifflet final au cas où les choses tourneraient mal. Les passions footballistiques ne datent pas d’hier. Dès avant le début de la rencontre, les deux équipes s’opposent… sur le choix du ballon.

Chaque équipe veut utiliser le sien ! Comme les palabres n’aboutissent pas, Langenus joue les Salomons : une mi-temps avec chaque ballon. Superstition ou pas, toujours est-il qu’on commence par le ballon argentin et qu’en première mi-temps il roule pour l’Argentine qui mène 2-1 à la mi-temps.

Et en seconde période, avec leur ballon les Uruguayens renversent la donne pour l’emporter 4 à 2. Montevideo exulte quand l’équipe peut soulever le trophée : à l’époque, la coupe est un alliage d’argent et d’or figurant la déesse grecque Niké, la déesse grecque de la victoire.

On l’appellera plus tard la coupe Jules Rimet, du nom du président de la Fifa de l’époque qui avait souhaité que le pays qui remporterait trois fois la coupe pourrait la garder définitivement. Elle prendra donc la direction du Brésil en 1970 où elle sera volée dans les années’80 et ne sera jamais retrouvée. La coupe en or que nous connaissons aujourd’hui a été créée pour la coupe du monde de 1974.

Mais en 1930, c’est Jules Rimet lui-même qui avait fait le voyage avec le précieux trophée.