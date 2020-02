Il y a 75 ans, les accords de Yalta : quelles conséquences aujourd'hui?

L'Armée rouge, dans sa course contre le nazisme, a avancé dans les territoires d'Europe centrale. De nombreux peuples sont donc sous occupation soviétique lorsque la réunion à Yalta a lieu. Les alliés se distribuent les terres comme des parts de gâteau. Mais que faire des populations qui se trouvent sur ces territoires? Leur sort n'est pas discuté lors des accords : les alliés obtiennent les territoires sans les populations, supposant qu'elles n'auront qu'à fuir ou qu'à s'adapter.

Des millions d'allemands sont expulsés par la Pologne, des millions de polonais fuient le régime soviétique... Les biens des réfugiés sont confisqués et l'espoir de retour devient un leurre. Certains historiens considèrent donc les accords de Yalta (et ceux de Postdam plus tard) comme le début d'une énorme injustice. Les grandes puissances, quelque part, sanctionnent un crime en punissant des populations civiles qui n'ont rien à voir dans ce conflit.

La fin de la première guerre mondiale est symbolisée par le traité de Versailles, souvent représenté comme un traité brutal, violent qui servira aux frustrations nazies. Pourtant, ce traité est un texte extrêmement progressiste à l'époque : on y aborde le souci de meilleures conditions de travail du monde ouvrier, l'égalité des rémunérations par rapport aux genre, le droit et la protection des minorités... Rien de tout cela à Yalta.

On protège la déportation et l'expulsion des minorités, on nie le principe d'égalités des nations, on nie le droit des peuples à disposer d'eux-même... A Yalta, les enjeux de coopération, de paix et de protection des civils se heurtent très vite aux ambitions des puissances alliées.