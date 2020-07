Il y a 75 ans, la conférence de Potsdam pour "jeter les bases du monde de demain"

Autour de la table : le président américain, Harry Truman, le maréchal Staline, dirigeant de l’URSS et Winston Churchill, premier ministre britannique (Clement Richard Attlee a succédé à Churchill partir du 28 juillet 1945). Ils sont les représentants des trois grands pays alliés vainqueurs de la guerre qui a pris fin quelques semaines plus tôt sur le territoire européen. Le chantier est immense : décider de l’avenir de l’Allemagne et dessiner les contours d’un nouvel ordre politique et territorial en Europe et dans le monde. Cette rencontre suit la conférence de Yalta lors de laquelle les mêmes acteurs ont orchestré la fin de la guerre.

Les pourparlers ont duré deux semaines, du 17 juillet au 2 août, pour aboutir aux "Accords de Potsdam". Un texte qui établi le principe de la création d’un conseil des ministres des Affaires étrangères des Cinq Grands (Etats-Unis, URSS, Royaume Uni, France et Chine). Le but est de rédiger ensuite des traités avec les pays satellites de l’Allemagne. C’est-à-dire les pays qui ont un jour été alliés de l’Allemagne ou qui sont encore sous son influence politique, économique et militaire au moment de la fin de la guerre.

Définir "les buts de l’occupation de l’Allemagne"

Concernant l’Allemagne, le texte évoque aussi les principes politiques et économiques qui doivent gouverner le traitement de l’Allemagne pendant la période de contrôle. Dans les détails, le texte dit que "l’autorité suprême en Allemagne est exercée, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, par les Commandants en chef des forces armées des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et de la République française, agissant chacun dans sa propre zone d’occupation ou conjointement, en toute matière affectant l’Allemagne dans son ensemble, en leur qualité de membres du Conseil de contrôle".

Le texte précise que "les buts de l’occupation de l’Allemagne, que le Conseil de contrôle ne devra pas perdre de vue, sont : le complet désarmement et la complète démilitarisation de l’Allemagne, et l’élimination ou le contrôle de toutes les industries allemandes qui pourraient servir à la production de guerre. […] La conviction à inculquer au peuple allemand qu’il a subi une défaite militaire totale et qu’il ne peut échapper à la responsabilité des malheurs qu’il s’est attirés, étant donné que ses méthodes de guerre implacables et que la résistance fanatique des nazis a détruit l’économie allemande et rendu inévitables le chaos et la souffrance".

Le texte entérine également : "La suppression du parti national-socialiste et des organisations qui lui sont affiliées ou qui sont sous son contrôle, la dissolution de toutes les institutions nazies, l’assurance qu’elles ne revivent sous aucune forme et l’opposition à toute activité ou propagande nazie ou militariste. […] La préparation de la reconstruction éventuelle de la vie politique allemande sur une base démocratique et de la coopération éventuelle de l’Allemagne à la vie internationale".