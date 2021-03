Il y a 6 ans les Saoudiens lançaient la "Tempête décisive" au Yémen: un "échec retentissant"

Selon les dernières données des Nations unies, plus de 16 millions de Yéménites seront confrontés à la faim cette année, et près de 50.000 d’entre eux souffrent déjà de conditions proches de la famine. Environ deux tiers des 29 millions d’habitants du Yémen dépendent d’une forme d’aide pour survivre.

Pour 2021 encore, les promesses de dons ont été jugées insuffisantes pour assurer une aide au Yémen, l’ONU n’ayant récolté que 1,7 milliard de dollars, sur les 3,85 milliards espérés.

"Six ans de faim, de déplacement, de destruction, de misère et de vies perdues. Le Yémen a désespérément besoin de paix et le temps est venu pour tous d’agir", a martelé sur Twitter le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l’ONU avec le hashtag #YemenCantWait (traduction : "le Yémen ne peut pas attendre").

"Cette intervention militaire est un échec retentissant", explique Didier Billion, géopolitologue, et directeur adjoint de l’Institut des Relations internationales et stratégiques (IRIS), à Paris. Un échec humanitaire, avec une situation catastrophique pour les populations ; un échec militaire, puisque les rebelles Houthis sont loin de reculer, et contrôlent toujours la moitié nord du pays en ce compris sa capitale ; un échec également diplomatique pour les Saoudiens.

Pourquoi l’Arabie s’entête-t-elle à poursuivre une guerre qui ressemble de plus en plus à un bourbier inextricable ? Les explications de Didier Billion :

W. F. : Pourquoi peut-on dire que l’échec est aussi diplomatique pour les Saoudiens ?

Didier Billion : "La coalition qui avait été mise en œuvre elle est aujourd’hui clairement affaiblie par rapport au nombre de pays qui la constituaient il y a six ans. Je pense notamment aux Emirats arabes unis, qui avaient largement soutenu, pour ne pas dire largement influencé les décisions de Mohamed Ben Salmane. On sait qu’aujourd’hui, depuis maintenant plus d’un an et demi, les Emirats arabes unis se sont retirés de la scène yéménite. Je crois qu’ils ont compris qu’il n’y aurait pas de solution militaire, et de façon assez pitoyable ils ont retiré leurs troupes. Donc même parmi ceux qui étaient au point de départ en soutien, ou à l’initiative aux côtés des Saoudiens, eh bien on constate que ce partenariat est devenu complètement bancal, et que la coalition initiale s’est considérablement affaiblie, du point de vue du nombre des Etats qui y participent."

W. F. : Pour quelle raison les Saoudiens poursuivent-ils leur entreprise militaire, malgré ces constatations catastrophiques ?

Didier Billion : "Déjà parce qu’il y a une forme d’entêtement de la part des Saoudiens, qui ne veulent pas sortir de ce conflit la tête basse. Il y a une sorte de fierté fort mal placée, qui est un des éléments que l’on ne peut pas négliger.

Le deuxième aspect, et c’est assez tragique, c’est que ladite communauté internationale n’a jamais pris ses responsabilités, n’a jamais véritablement agi pour contraindre les Saoudiens à arrêter ce bain de sang. Et donc les Saoudiens se croyaient tout permis. Or la difficulté pour ces derniers, c’est qu’on constate que depuis l’arrivée à la Maison blanche de Joe Biden, la posture des Etats-Unis s’est modifiée. Je reste très prudent, j’attends en effet que les menaces de Biden se concrétisent véritablement. Mais là il y a un élément nouveau qui est incontestable, c’est qu’il y a visiblement la volonté de Joe Biden dans ce dossier comme dans d’autres, de rompre avec la politique qui avait été mise en œuvre par son prédécesseur Donald Trump. Ça, c’est un moyen de pression qui peut être très important, et qui peut pousser les Saoudiens à se retirer de façon assez rapide. Parce que la pression des Etats-Unis, les dirigeants saoudiens ne peuvent pas considérer que c’est secondaire. On sait très bien les relations notamment économiques, le soutien des Etats-Unis à l’Arabie saoudite est extrêmement important.

Il y a tout de même un troisième élément qui permet de comprendre pourquoi il y a cette obstination de la part des dirigeants saoudiens, c’est la question iranienne. Parce qu’en arrière-fond du conflit yéménite se pose la question de la rivalité entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Or nous savons qu’il y a un bras de fer entre ces eux Etats et, ce qui est malheureusement intéressant, c’est qu’au point de départ, les Saoudiens ont dit que les Houthis étaient stipendiés, aidés, armés, financés par Les Iraniens. Ils ont même prétendu que des officiers iraniens qui entraînaient les Houthis. Cela n’a jamais été prouvé. Tous ceux et toutes celles qui ont fait du terrain, que ce soit des humanitaires, des diplomates, voire des militaires occidentaux qui ont été sur place, aucun d’entre eux n‘a confirmé une présence significative, qu’il y ait quelques conseillers iraniens, très probablement, mais rien de significatif. Mais cela, c’était il y a six ans.

Donc un des motifs qui avaient été évoqués est un mensonge absolu. Mais aujourd’hui on peut considérer que la présence iranienne est beaucoup plus importante, parce que les dirigeants iraniens ont bien compris que les Saoudiens s’enfermaient dans le piège qu’ils avaient eux-mêmes créé. Et donc ils ont envoyé des conseillers, ils ont envoyé des armes etc.