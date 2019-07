Il y a 50 ans jour pour jour, les astronautes d’Apollo 11 décollaient pour la Lune

C’était il y a 50 ans jour pour jour : le 16 juillet 1969, trois astronautes américains décollaient pour la Lune depuis la Floride pour le lancement de leur mission, Apollo 11. Un événement pour lequel près d'un million de personnes ont fait le déplacement.

"C’est un petit pas pour l’homme, mais un bon de géant pour l’humanité". Cette célèbre phrase, Neil Armstrong la prononce sur la Lune après 4 jours d’un voyage risqué à bord d’Apollo 11. Le 16 juillet à 9h32, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin décollent de Cap Canaveral. 380.000 kilomètres les séparent alors de la lune.

L’équipage met quatre jours pour atteindre la Lune. Alors que Michael Collins reste seul en orbite lunaire dans la capsule principale, Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre, Aldrin et Armstrong montent à bord d’un vaisseau, le LEM, direction la Lune.

Mais la surface est pleine de rochers et le carburant baisse vite. Amstrong désactive le pilote automatique pour mieux se poser. Il enfile alors son scaphandre, descend l’échelle et marque enfin le sol lunaire de son empreinte à 02H56 GMT le 21 juillet 1969 – tard aux Etats-Unis, et en pleine nuit pour l’Europe.

Armstrong, Aldrin et Collins seront de retour sur Terre 2 jours et demi plus tard.