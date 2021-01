Il y a 30 ans débutait l'opération "Tempête du désert" : les images marquantes de la Guerre du Golfe

Des cibles sont touchées et des explosions se font entendre. Pour les reporters sur place, c’est la stupéfaction. Certains ne parviennent plus à assurer leur direct.

C’était il y a 30 ans : le 15 janvier 1991, l’ultimatum de l’ONU adressé à l’Irak expire. Les troupes du dictateur Saddam Hussein ne se sont pas retirées du Koweït voisin, envahi en août 1990, sous les protestations de la communauté internationale. L’heure des représailles a sonné. L’opération "Tempête du désert" ("Desert storm" en anglais) dirigée par les Etats-Unis est lancée . C’est le point d’orgue de la Guerre du Golfe et la plus importante attaque militaire lancée par une coalition de pays depuis la deuxième Guerre Mondiale.

"Il y a deux heures, les forces alliées ont entamé une attaque sur des cibles militaires en Irak et au Koweït. Ces opérations sont en cours, à l’heure où je vous parle." C’est par ces mots que débute le discours de George H. W. Bush (père) , le 16 janvier 1991, à la télévision américaine. Nous sommes en direct, le président américain est assis dans le bureau ovale, les mains posées sur son texte et annonce un événement historique. Ou plutôt, l’officialise.

Le 23 août, il rencontre les passagers et pose avec un enfant, Stewart, en short bleu et t-shirt blanc. Ce dernier semble apeuré. Le dictateur lui caresse les cheveux avant de lui demander s’il a petit-déjeuné, s’il a pris des céréales et du lait. "Ici, les enfants n’ont pas de corn-flakes", lui dira Saddam Hussein, avec une pointe de cynisme. Pour les observateurs, ce dernier compte utiliser les otages comme boucliers humains en cas de guerre.

La presse du monde entier va défiler à Bagdad pour interroger le "Raïs". L’une des interviews les plus connues est celle du journaliste de TF1 Patrick Poivre d’Arvor. Il est reçu par Saddam Hussein le 19 août 1991 et va oser lui dire que "les opinions occidentales ont toutes été révulsées" par l’invasion du Koweït. Il poursuit, en direction du tyran en costume : "Je vous demande de faire un geste humanitaire, d’au moins libérer les femmes et les enfants". La séquence est à voir ci-dessous à partir de la 20e seconde.

Fin février, lorsque l’arme irakienne comprend qu’elle ne peut rien face à l’armada alliée, elle décide de se retirer du Koweït non sans avoir pratiqué la politique de la terre brûlée. Les troupes mettent le feu aux puits de pétrole, première richesse du Koweït, afin que ceux-ci ne puissent plus être exploités. Certains brûleront pendant de très longs mois. Les images de ces colonnes de flammes marquent encore les mémoires.

Les deux hommes feront l’objet de parodies, la plus célèbre étant celle des "Guignols de l’info" et du commandant Sylvestre.

Deux généraux pour une omniprésence sur les écrans de télévision. Norman Schwarzkopf et Colin Powell seront les visages de l’armée américaine pendant cette première Guerre du Golfe, débriefant les opérations militaires en direct. Vêtus d’un treillis aux couleurs sable et terre, les deux hauts grades présentent quasi quotidiennement l’état des forces et l’avancée des troupes, en pointant des cartes de la carte.

L’affaire des couveuses

Des directs incessants, des images chocs, des commentaires élogieux à l’endroit des forces militaires, des raccourcis dans le traitement de l’information… La Guerre du Golfe de 1991 a aussi connu des dérives médiatiques. La plus invraisemblable d’entre elles est celle des couveuses.

En octobre 1990, alors que la tension monte dans le Moyen-Orient et que le risque du déclenchement d’un conflit armé est grand, une jeune koweïtienne, présentée comme infirmière, témoigne au Congrès américain. Elle raconte devant des représentants sous le choc les atrocités commises par les soldats de Saddam Hussein.

Elle raconte, en pleurs et dans un anglais américain parfait : "Je m’appelle Nayirah et je reviens du Koweït. Ma mère et moi étions au Koweït le 2 août pour passer de paisibles vacances. Ma sœur aînée avait accouché le 29 juillet et nous voulions passer quelque temps au Koweït auprès d’elle. Pendant que j’étais là, j’ai vu les soldats irakiens entrer dans l’hôpital avec leurs armes. Ils ont tiré les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. J’étais horrifiée. Je ne pouvais rien faire et je pensais à mon neveu qui était né prématuré et aurait pu mourir ce jour-là lui aussi. Les Irakiens ont tout détruit au Koweït."

Le récit est diffusé sur les télés du monde entier et glace les opinions publiques. Mais voilà, ce témoignage est un faux. Une "fake news" fabriquée par l’agence de communication du Pentagone. On ne le saura que bien plus tard : Nayirah n’est pas infirmière mais la fille de l’ambassadeur du Koweït à Washington Saud bin Nasir Al-Sabah.

Durant la Guerre du Golfe, la propagande a battu son plein côté irakien comme côté américain.