Il y a 15 ans, un tsunami de 35m de hauteur faisait 230.000 morts dans une douzaine de pays de l'océan Indien

L’Indonésie sera la première frappée en particulier Band Aceh. Elle subit les pertes les plus lourdes avec au moins 170.000 morts et sans doute beaucoup plus - de nombreux corps n'ont jamais été retrouvés ou identifiés. Suivront ensuite la la Thaïlande, l’Inde, le Bangla Desh, Singapour et le Sri Lanka.

On est une poupée, on subit, on tombe sur des meubles, des voitures, on se cogne

Catherine Vandeloise fait partie des survivants, elle était au Sri Lanka quand la vague a déferlé. "Il y a des litres et des litres d’eau qui sont arrivés sur nous. On a vraiment été expulsé avec une force inimaginable. Le mur de la cabane s’est effondré et on est partis avec la vague. On est une poupée, on subit, on tombe sur des meubles, des voitures, on se cogne. On traverse des maisons, j’ai été coupée par des fils barbelés. Je me suis dit : "Non, tu dois t’accrocher et te battre jusqu’au bout". Je pense que tout le monde se bat pour rester en vie", témoigne-t-elle.

Le séisme a bien été détecté, mais contrairement au Pacifique, l’océan Indien ne dispose pas de système d’alerte au tsunami, ce qui explique ce bilan final. Des milliers de touristes y ont aussi perdu la vie : 500 personnes venaient de Suède et d’Allemagne, 11 de Belgique. Il s’agit de l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire.

Quand la vague s’est retirée, elle a laissé derrière elle des paysages dévastés. Les images avaient d’ailleurs entraîné un élan de solidarité mondiale sans précédent.