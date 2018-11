Il y a 10 ans, les États-Unis élisaient Barack Obama pour la première fois

4 novembre 2008, le monde entier à les yeux rivés sur les États-Unis. John McCain, vétéran de la guerre du Vietnam et candidat républicain affronte Barack Obama, le candidat investi par les démocrates. Des millions d'Américains se rendent aux urnes pour élire le successeur de Georges W. Bush, celui qui deviendra leur 44e président.

Avec un taux de participation record de 63% des électeurs inscrits, Barack Obama remporte l'élection avec plus de 9 millions de voix d'avance sur son adversaire John McCain. Son slogan "Yes, we can" fait mouche. La victoire est nette et sans bavure.

Ce succès, il le doit à ses victoires dans les États-clés de l'Ohio et de la Floride qui font la différence. En plus de ces deux "swing states", Obama fait basculer d'autres bastions républicains traditionnels comme l'Indiana, la Virginie et la Caroline du Nord.

Barack Obama l'emporte dans toutes les classes d'âge, sauf chez les plus de 65 ans, et bénéficie d'une plus forte mobilisation des jeunes électeurs, 68% des 18-25 ans se prononcent en sa faveur. Il obtient le suffrage de 67% des Latinos et de 95% des Afro-Américains. Il devient le premier président "noir" de l'histoire des États-Unis. Un moment historique.